Benefietconcert Capriccio Clarinet Choir uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Dit jaar gaat Capriccio Clarinet Choir uit Haren opnieuw naar Italië waar ze uitgenodigd zijn om te spelen tijdens het “International Clarinet Festival Portus Nanois” in Pordenone. Tijdens het festival is er een memorial voor oprichter en klarinettist John de Beer, door zijn grote inzet voor het orkest heeft hij wereldwijd naam gemaakt.

Ze zullen daar verschillende concerten geven, nu onder leiding van zijn dochter Ailien de Beer die in 2022 het dirigeerstokje heeft overgenomen.

Om de tournee te kunnen financieren zal elk lid een bijdrage leveren, maar daarmee zijn ze er nog niet. Daarom geeft het orkest een “Capriccio goes to Italy Benefiet Concert” op donderdag 22 mei om 19.30u in Kielzog, Hoogezand. Toegang is gratis, maar een gift of donatie wordt zeer gewaardeerd. Na afloop is er een Italiaanse “Afterparty”. U kunt Italiaanse drankjes bestellen, waarvan de opbrengst naar Capriccio gaat, en het orkest eigen gemaakte Italiaanse hapjes verzorgt.

“Samen muziek maken verbindt. Jong en oud en alle niveaus spelen samen. Dat maakt Capriccio als een hechte muzikale familie. Ze leren al op jonge leeftijd samen te spelen, muzikale reizen te maken en op grote podia te staan. Kom luisteren naar ons benefiet concert, maak kennis met Capriccio en laat je inspireren.” aldus Ailien de Beer.