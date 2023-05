Benzine in riool, brandweer rukte uit naar Glimmen

Door: Redactie

Een verdachte geur leidde tot een melding aan de brandweer, woensdagavond 18.35 uur. Brandweer en politie kwamen ter plaatse aan de Hulstweg in Glimmen.

Daar werd de geur geroken en een onderzoek ingesteld. De straat werd enige tijd afgezet om publiek op afstand te houden. Onderzoek leerde dat het ging om benzine in de riolering. Hoe deze daar is terechtgekomen is niet bekend. Na enige tijd was het gevaar geweken en konden de hulpdiensten Glimmen weer verlaten.