Bevlogen Harense bierbrouwer stopt met Corviri bier

Door: Redactie

Niek Hartman (32) uit Haren en zijn compagnon Gea van Bergen stoppen na acht jaar met hun eigen bierbrouwerij Corviri, gevestigd aan ’t Felland. Zij doen dit met pijn in het hart. De marktomstandigheden dwingen hen om hun passie op te geven.

Het begon destijds met een proefpakket waarmee Niek zijn eerste bier kon brouwen. Zijn belangstelling was gewekt en op de zolder van zijn ouderlijke woning in Glimmen werden ketels en apparatuur geplaatst om het gerstenat te kunnen fabriceren. Van graankorrel tot een lekker biertje. Het proces begint met het pletten van graankorrels en voert dan langs een wirwar van reservoirs, ketels, stijgende en dalende temperaturen. Geduld, doseren van ingrediƫnten en koolzuur. Al met al kost het veel tijd voordat het bier drinkbaar is. Hij kreeg er handigheid in en begon zijn eigen brouwerij. Over de smaak van zijn bier viel niet te twisten, kenners vonden het prima smaken. De reden dat hij stopt heeft met andere oorzaken te maken.

Niek: “De voornaamste reden zijn de gestegen kosten, vooral de grondstofprijzen zijn enorm hoog geworden.” Het was hem niet meer mogelijk een betaalbaar biertje te brouwen. In een email aan al zijn relaties dankt Niek Hartman alle verkooppunten van zijn bier, maar ook zijn familie en vrienden die altijd achter hem hebben gestaan. Met enige weemoed vertelt hij hoe hij het altijd mooi heeft gevonden als hij de door stad liep en zag dat op een terras iemand aan een Corviri biertje zat. Haren is een lokaal ondernemer armer en dat is jammer.