Beweegplein in wording op de plek van oude skatebaan (Klaverlaan)

Door: Redactie

In Haren rommelde het eventjes flink in 2019. De gemeente herstelde de verpauperde halfpipe bij de Mikkelhorst niet, maar sloopte die. Dat vonden mensen nogal grof, zo kort na de herindeling. ‘De situatie was te gevaarlijk’, constateerde de gemeente na grondige inspectie van alle speeltoestellen in het gebied Haren. ‘Zie je wel, stadse fratsen’ zeiden critici.

Hillegonda de Vries en Remco Langenberg bekijken de plek waar het gaat gebeuren.

Vrees

Zij vreesden dat dit de voorbode was van verdwijnende voorzieningen ten behoeve van de grote stad. Dat is op deze plek in ieder geval niet gebeurd, want nu blijkt dat de gemeente achter de schermen is blijven werken aan een nieuw plan voor het veld aan de Klaverlaan (naast de zorgboerderij). Allerlei ideeën van Harenaars in het project Groene Parel werden daarbij ‘meegenomen’. Haren raakte weliswaar een skatebaan kwijt, maar krijgt er nu een Beweegplek (mét skatebaan) voor terug. Is dat een goede ruil?

Inspraak

“Het plan is nog allerminst definitief”, zegt projectleider Remco Langenberg van de gemeente Groningen. “We gaan Harenaars vragen om hun suggesties om het project af te maken.” Op 8 maart van 16.30-19.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Zorgboerderij Mikkelhorst.

Workouts

Een Beweegplek kun je omschrijven als een openbare sportschool in de buitenlucht, voorzien van weersbestendige beweegtoestellen waarop heel gerichte workouts gedaan kunnen worden. Informatie over die workouts kunnen met de QR-code op het toestel worden gescand. Er staan banken, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten of uitrusten na het bewegen. Ook gaat de Beweegplek ruimte bieden aan een nieuwe, eigentijdse skatebaan, die wordt ontworpen met adviezen van de skatecommunity in de gemeente. “Het wordt echt mooi”, zegt projectleider Remco Langenberg.

Goede ruil?

Volgens hem is het voor Haren een goede ruil. Het dorp krijgt nu een aangeklede Beweegplek met skatebaan met een budget van 215.000 euro terwijl het vervangingsbudget destijds 150.000 euro was. Remco Langenberg trekt in dit project op met Hillegonda de Vries, gebiedssecretaris van het Gebiedsteam Haren. Ze organiseren de inloopbijeenkomst om te horen wat de inwoners van het concept-plan vinden. Ook wordt voor dit project gebruikgemaakt van de website stemvan.groningen.nl. Hier zijn o.a. de concepttekeningen in te zien en kan een reactie worden achterlaten.



Risico’s

Naast het dromen over deze nieuwe ontmoetingsplek voor Oosterhaar willen Langenberg en De Vries hun ogen niet sluiten voor mogelijke kritische kanttekeningen van buren. Langenberg: “Wordt het geen hangplek? Komt er overlast? Die vragen snappen wij en we willen alles uit de kast halen om dat te voorkomen. Jeugd heeft belang bij de skatebaan, dat helpt al wat. We willen een terrein met een open karakter, dus geen hoge struiken, dat helpt ook. Verder hebben we bij overlast contact met de boa’s en de wijkagenten. De jongerenwerkers Stef Benes en Wibrand Brontsema zullen vaak op de beweegplek aanwezig zijn om met de jongeren in gesprek te blijven. Met zorgboerderij de Mikkelhorst is afgesproken dat cliënten iedere ochtend de Beweegplek inspecteren en eventuele rommel verwijderen.” Langenberg lijkt overal aan te hebben gedacht.

Tijdpad

In maart inspraak- en suggestieronde met de inwoners van het gebied Haren. In de zomer hoopt Langenberg vergunningen rond te hebben en opdracht te geven voor de aanleg. Wegens lange levertijden van materialen kan het dan nog tot de zomer van 2024 duren voordat de Beweegplek Mikkelhorst kan worden geopend.



Impressie voor de sfeer.