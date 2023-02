Beweegplek Mikkelhorst inclusief skatebaan. Goede ruil voor Haren? 8 maart informatiebijeenkomst

Door: Redactie

Op 8 maart kunnen belangstellenden de plannen voor een Beweegplek aan de Klaverlaan bekijken in zorgboerderij Mikkelhorst in Haren. De gemeente heeft in 2019 de oude skatebaan opgeruimd, omdat die te gevaarlijk was. Er was een vervangingsbudget van 150.000 euro beschikbaar. Nu zal in 2024 een parkje worden aangelegd met beweegtoestellen, bankjes én een skatebaan.

Het budget hiervoor is 215.000 euro. Het ziet ernaar uit dat het dus een goede ruil is voor Haren. Lees meer over het plan in Haren de Krant, die 21 februari verschijnt.

Inspraak

“Het plan is nog allerminst definitief”, zegt projectleider Remco Langenberg van de gemeente Groningen. “We gaan Harenaars vragen om hun suggesties om het project af te maken.” Op 8 maart van 16.30-19.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Zorgboerderij Mikkelhorst.