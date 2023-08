Bewoners Molenbuurt nijdig op gemeente wegens omleidingsroute

Door: Redactie

Bewoners van de Molenbuurt (Slauerhofflaan, Perklaan e.d.) zijn nijdig, want de gemeente heeft voor de periode van ongeveer vijf weken een omleidingsroute door hun straatjes gelegd. De Vondellaan is meer dan een maand afgesloten wegens werkzaamheden. Wat is hier aan de hand?

Luuk Klamer, één van de bewoners, zegt dat hij had verwacht dat de omleidingsroute via de Emmalaan zou lopen. Echter, nu blijkt dat het verkeer met borden van de Vondellaan (ter hoogte van Zonnehof) de wijk wordt ingeleid (Slauerhofflaan) om vervolgens via de Hooftlaan en Van Veldekelaan weer teruggeleid te worden naar de Vondellaan en de Rijksstraatweg.

Hij zegt: “Wij worden nu geconfronteerd met zeer veel verkeer wat zich ook niet altijd iets van de maximale snelheid aantrekt. De Hooftlaan is feitelijk nog maar in één richting te gebruiken. De straten zijn simpelweg niet geschikt voor dit gebruik. Let wel, de omleiding duurt 5 weken! De gemeente stelt zelf pas volgende week te kunnen reageren.”

Wij hebben de gemeente Groningen gevraagd om een toelichting op deze keuze. Zodra deze is ontvangen wordt die hieronder als update geplaatst.