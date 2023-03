Boek vertelt verzetsverhaal van Harense hovenier

Door: Redactie

Hovenier Herman Bartelds en zijn vrouw rolden in 1943 ‘als vanzelf’ in verzetswerk in Haren. Zijn zoon Chris (1948) besloot na zijn pensionering onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en deze op schrift te stellen.

Het resultaat is het boek ‘Je deed het gewoon’, waarover in Haren de Krant van april een artikel zal verschijnen. Volgens Bartelds was het onderwerp ‘oorlog’ in zijn jeugd geen taboe, maar er werd toch niet zo vaak over gepraat. “Mijn ouders praatten er wel over, maar dan alleen als kinderen of kleinkinderen ernaar vroegen”, zegt Chris Bartelds.

Herman Bartelds en zijn gezin woonden destijds aan de Middelhorsterweg en in hun huis werd een verzetskrant in elkaar gezet. Bartelds was lid van de Binnenlandse Strijdkrachten, zijn vrouw werd opgepakt door de Sicherheits Dienst en vastgezet in het berichte Scholtenhuis.

Het boek is uitgegeven door uitgeverij Timon in Groningen en verkrijgbaar bij Boomker Boeken in Haren.