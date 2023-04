Door: Redactie

Zaterdagochtend is brand uitgebroken op een merkwaardige plek: hoog in een kraan op het terrein van scheepswerf Ferus Smit in Westerbroek.

De brandweer kan zo hoog niet komen en daarom is besloten de brand in de gaten te houden en vanzelf te laten doven.

Foto’s: 112 Groningen/ Haren de Krant