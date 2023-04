Brandweerkazerne officieel geopend tijdens Open Dag

Door: Redactie

Zaterdag was het een gezellige drukte in en rond de nieuwe brandweerkazerne van Haren (Felland). Tijdens de Open Dag kwam jong en oud (vooral jong) om de kazerne en materieel te bewonderen. Kinderen mochten met de brandslang spuiten en zelfs meehelpen autowrakken open te breken.

Een antieke brandweerwagen (1957), die wordt onderhouden door vrijwilligers, was een blikvanger. Burgemeester Koen Schuiling was aanwezig om samen met Johan Klootsema de officiële opening te verrichten. Klootsema viel die eer te beurt, omdat hij van alle brandweermensen het langst aan dit korps is verbonden.

Foto’s: Peter Paul Luiken







Burgemeester Koen Schuiling

Foto’s: 112 Groningen/Haren de Krant