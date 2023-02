Caroline Otten: Van bloemenmeisje tot een vertrouwd gezicht in Haren

Door: Redactie

Als iemand al 25 jaar in dezelfde Harense winkel werkt is dat een symbolische mijlpaal. Na zoveel jaren word je een vertrouwd gezicht en dat is voor winkels heel belangrijk. Caroline Otten (45) liep in de zomer van 1998 met eigener Gerard Bolhuis van Bloemenmozaïek door de Brinkhorst, die in aanbouw was. Ze zag voor het eerst de winkel, waar ze nu haar zilveren jubileum viert.

Caroline: “Ik was toen net klaar met school, Terra College in Emmen, waar ik voor het vak ‘experimenteel bloemschikken’ had gekozen. Ik hoorde dat in Haren iemand voor de winkel werd gezocht en dat leek me een mooie kans. Mijn werkgever, Gerard, nam me direct overal mee naartoe, zodat ik zag wat er achter de schermen allemaal gebeurde bij een bloemenzaak. Ik ging mee naar beurzen en naar de veiling. Gerard koopt zijn bloemen en planten niet alleen op de veiling in Eelde, maar ook bij bijzondere kwekerijen en leveranciers. Dat maakt deze winkel veelzijdig. Ik mocht steeds meer zelf doen, zoals in alle vroegte in mijn eentje naar de veiling. Dan reed ik in het donker naar Eelde, niemand op straat. En in de veiling was het dan al een drukte van belang, dat vond ik heel bijzonder.”

Aandacht

Caroline werd al snel een allround medewerker en de klanten in Haren leerden haar beter kennen. “In het begin werd ik wel eens gezien als zomaar ‘een bloemenmeisje’, maar als men merkte dat ik veel productkennis heb, veranderde dat beeld wel. Mensen vertrouwen dan op je adviezen. Ik vind het contact met mensen leuk en boeiend. Als men twijfelt kan ik vaak helpen. En in moeilijke tijden, voor rouwboeketten, kan ik de klant wat extra aandacht geven. Dat geeft me een goed gevoel.” Toen Caroline moeder werd van twee kinderen is ze wat minder gaan werken, maar wel in Haren gebleven. “Ik heb de winkel zien veranderen van een gewone bloemenzaak naar een winkel met bijzondere vazen, accessoires en natuurlijk bloemen.”

Internationaal

Ze heeft al veel leuke dingen meegemaakt. Ze noemt de reizen naar internationale beurzen, maar ook haar opdracht in de Dominicaanse Republiek. Hoe zit dat? Caroline: “We hebben eens een stand op de beurs van Frankfurt gedecoreerd en dat is gezien door iemand die evenementen in de Dominicaans Republiek organiseert. Via hem ben ik twee keer naar dat land geweest om huwelijksfeesten te decoreren. Dat was heel bijzonder.”

Taart

Op 28 februari, precies 25 jaar na haar eerste werkdag in 1998 (eerst in Bolhuis’ winkel in de stad) werd er bij bakkerij Haafs een fraaie taart besteld en werden kleurige ballonnen opgehangen door haar collega’s Wenke en Anneke. De jubilaris straalde.



Caroline (links) en haar collega Wenke.