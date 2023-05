Nieuws:

In 2023 en 2024 wordt met een uitgebreid programma het jubileum gevierd ‘Chris Fictoor 60 jaar componist’. Op diverse plaatsen en door diverse ensembles en musici worden voor deze gelegenheid door hem geschreven composities in première gebracht of opnieuw uitgevoerd. Op zaterdag 3 juni a.s. is de officiële openingsdag van deze viering in de Martinikerk te Groningen, met overdag een Sing-in en met een veelzijdig avondconcert.

Opening op zaterdag 3 juni 2023

Deze feestelijke dag wordt georganiseerd door de Chris Fictoor Foundation. Chris Fictoor leidt die dag van 10-16 uur een Sing-in voor iedereen die liederen en oratoriumdelen van hem wil zingen, maar ook koren van Bach, Mendelssohn en Brahms. Ook luisteraars zijn welkom. Organist Henk Verhoef, pianisten Geert-Jan van Beijeren, Chris van Bruggen en Cas Straatman en althoboïst Bindert Posthuma begeleiden dit dagprogramma.

Op het avondconcert, aanvang 20.00 uur en geopend door Commissaris van de Koning René Paas, worden premières van Chris Fictoor uitgevoerd en werken van Buxtehude, Cornish, Francais, Glass, Johansson, Mahler, Morley en Ravel.

Uitvoerenden zijn acht saxofonisten van het VLAM-ensemble; Kamerkoor Jong Vocaal Groningen o.l.v. Merlijn Wackers; Henk Verhoef, organist van de Nieuwe Kerk Amsterdam; mezzosopraan Hannah Tomasini en bariton Karel Stegeman, beide student van het Prins Claus Conservatorium; pianist Christian Sanders en de Gregoriaanse Salvator Schola.



Kosten bezoekers/deelnemers 3 juni 2023 incl. programmaboek, bladmuziek, koffie/thee

Dag Sing-in: 15 euro p.p.; voorverkoop via website: 12,50 euro p.p. (geen restitutie)

Avondconcert: 25 euro p.p.; voorverkoop via website: 20,00 euro p.p. (geen restitutie)

Combitickets: Dag en avondprogramma samen: 32,50 euro p.p. alleen in de voorverkoop

Tickets: via website www.chris-fictoor-foundation.nl; klik op de homepage: tickets

Tickets: aan de zaal op 3 juni v.a. 9.30 uur en v.a. 19.00 uur