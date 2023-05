Clockhuysplein: “Saskia, aangenaam kennis te maken”

Door: Redactie

Dit is Saskia Kleiverda (1992), sinds 1 mei gastvrouw en gangmaker van Stichting Clockhuysplein in Haren. Ze ontvangt op werkdagen ouderen die geheel vrijblijvend een gratis kopje koffie komen drinken.

Maar Saskia doet meer dan het serveren van koffie: zodra ze in de gaten krijgt dat haar gasten een leuk idee hebben voor activiteiten (zoals het opzetten van bijvoorbeeld een koor, brei- of leesclub) zal zij haar oren spitsen en meedenken. Saskia: “Ik zou kunnen helpen om zoiets op poten te krijgen door een ruimte te regelen of deelnemers te werven. Soms kan ik ook zorgen voor budget, onze stichting kan daarbij ondersteunen.” Saskia heeft ervaring in de dagopvang voor ouderen. Ze is in dienst van de NNCZ (Woonzorgcentrum De Zonnehof & Thuiszorg Haren) en wordt door Stichting Clockhuysplein ingehuurd. Ze praat enthousiast over haar nieuwe opdracht en heeft er alle vertrouwen in dat ouderen tijdens de koffie met leuke ideeën gaan komen.

De koffie staat klaar op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.30 tot 14.30 uur in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren.