College van B en W was dagje in Noordlaren

Door: Redactie

Dinsdag 28 maart was het college van B en W op bezoek in Noordlaren. De wekelijkse collegevergadering is gehouden in de Rieshoek, waar de collegeleden na de lunch werden rondgeleid. Daarna nam het bestuur van dorpsvereniging Noordlaren het stokje over voor een wandeling door het dorp. Daarbij werd een bezoek gebracht aan de eeuwenoude kerk en het haventje.

Ze mochten binnenkijken bij boer Veldman, die op hoge leeftijd nog steeds een aantal koeien op stal heeft. Daarna gingen ze verder en werd er een bezoek gebracht aan de boerderij van Luuk Hoenderken. Ook was het mogelijk molen De Korenschoof te bezoeken. Tijdens alle gesprekken was er veel aandacht voor natuurbeheer wat ook door boeren in de omgeving wordt gedaan. Ook de waterstand in de Onnerpolder werd besproken.