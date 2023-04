Column Emile Koopmans (april 2023)

Nieuws:

Door: Redactie

Erotische Kunst

Het kan zijn dat kunst je raakt. Het is maar net hoe je pet staat. Als kunst goed is veroorzaakt het soms een glimlach. Ik was onlangs een weekje op Gran Canaria, een vreselijk eiland. Langs de kust staat het vol met hotels en dus is het er bomvol toeristen. Schaamteloos veel. Het binnenland is prima. En een heerlijk klimaat. Daarom gaat iedereen er heen. En lekker vanaf Eelde. Maar, wat ik niet wist: overal kunst! Ik heb nog nooit zoveel straatkunst gezien. Kunst in de openbare ruimte. Neergezet voor algemeen vertier. Het mooiste stadje op Gran Canaria is Agüimes. Qua architectuur en qua kunst. Daar staat, op bijna iedere straathoek, een bronzen standbeeld. Het thema is er personen en dieren, op ware grootte. Het is een feest! We kunnen daar wat van leren. Met de Dickens Sociëteit werd ik deze week door Kunstpunt Groningen rondgeleid langs de straatkunst in Haren. Je beseft het niet alle dagen, maar er staat in Haren ook best wel veel kunst. Toch valt het minder op, omdat het geen thema heeft. Het is een beetje een ratjetoe. Er is geen lijn in te bekennen. Het lijkt een toevallige verzameling kunst, die men over had. Waar het kon is wat neergezet, zonder plan. Best aardig hoor, hier en daar. Maar misschien moeten we, wellicht samen met de stad, er eens een project van maken. Omdat Haren beter verdient. In mijn column Decolleté, van april 2012, behandelde ik al eens het erotische beeld voor de deur van het gemeentehuis in Haren. Het is een fontein die daar behoorlijk in de weg staat. Maar hij kán niet verwijderd worden, omdat de kunstenaar, Jon Gardella, het werk koestert. Ik begreep dat de man, met zijn vrouw, elk jaar met een emmertje langs komt om het schoon te maken. Maar ze worden een dagje ouder. Wellicht zijn ze daarom al enige tijd niet meer geweest, want het ziet er nogal verwaarloosd uit. Weer helemaal op de hoogte over de beelden in Haren reden mijn vrouw en ik met de auto terug naar huis, over de A28, richting de stad. Daar zagen we de nieuwe lichtmasten in de middenberm staan. Kijk, zegt mijn vrouw, dát is nou erotische kunst: een tot wijdbeens openende spreidstand. En ze voegde er nog wat gynaecologische herinneringen aan toe. Ik kreeg het er warm van. Tja, dames en heren, het voordeel van deze kunst is: u komt voortaan met een glimlach in Groningen aan.