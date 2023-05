Derde deel trilogie van Harense Ynskje Penning wordt 13 mei gepresenteerd

Door: Redactie

OVERLEVEN of de lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers in WO II bestaat uit drie delen 1939-1941, 1942-1944, 1944-1945. Het is een historische roman, combinatie van fictie en non-fictie. Ynskje Penning wordt bevraagd over haar boek door historicus Han Borg.

Onlangs is het derde deel van `Overleven` verschenen met als ondertitel: de lotgevallen van zeven Nederlandse mariniers in WO II. Eén van de mariniers is de vader van de auteur, die de hele oorlog geheime geallieerde regeringspost over de Atlantische Oceaan vaart. Hij maakt de Battle of the Atlantic van het begin tot het einde mee en overleeft deze. De zes andere mariniers raken verspreid over de wereld en worden ingezet op diverse fronten, ook in de Pacific.

De auteur, die naast schrijver ook historica is, heeft in de roman data verwerkt zodat de lezer een uitstekend beeld krijgt hoe de Tweede Wereldoorlog in elkaar steekt. Overleven geeft een uniek tijdsbeeld van de tot nu toe in Nederland onbekende zeegeschiedenis van marine, koopvaardij en visserij, waar tienduizenden Nederlandse zeelieden als gevolg van mobilisatie en vaarplicht bij betrokken zijn geraakt.

In het derde en laatste deel bereikt de geallieerde strijd zowel in Europa als in de Pacific zijn hoogtepunt. De slothoofdstukken laten zien hoe de overlevende mariniers met hun oorlogstrauma’s omgaan. Met dit boek heeft Penning haar eerbetoon aan de Koninklijke Marine, de Nederlandse koopvaardij, het Korps Mariniers en haar vader Frans van Staalduinen afgerond.

`Overleven` is het resultaat van twaalf jaar reizen, lezen, onderzoek doen en schrijven.

Presentatie is 13 mei om 16.00 uur in De Harmonie te Groningen. De toegang is voor leden gratis, niet-leden betalen 5 euro bij de entree.

Aanmelden bij boekpresentatie@societeitdeharmonie.nl

Auteur: Ynskje Penning

ISBN 9789081609937

Uitgeverij Penningboek

De boeken zijn voorzien van unieke afbeeldingen en kaarten.