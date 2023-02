“Deze winkel is mijn volgende stap”

Nieuws:

Door: Redactie

In maart wordt een nieuwe winkel in Haren geopend aan de Rijksstraatweg 176. De naam valt direct op: Beyto. Wat betekent dat en…wat voor winkel is het eigenlijk?

Annick Davids: “Het woord Beyto komt uit het Aramees, één van de oudste talen van de wereld. Dat heeft de maken met de achtergrond van mijn man. Beyto betekent: huis en thuis.” Vijf jaar geleden begon Annick in Groningen haar eigen studio voor interieurontwerp. Ze werkt voornamelijk voor particulieren maar ook voor bedrijven. Ze omschrijft haar stijl als ‘strak, functioneel, in balans met natuurlijke materialen en aardetinten. Als zij meubels en woonaccessoires adviseert voelt Annick zich afhankelijk van leveranciers en daardoor kwam ze op het idee om zelf meubels, meubelstoffen en accessoires te gaan selecteren. Ze zegt: “In de winkel kan ik mensen dan echt laten beleven wat ik bedoel in mijn adviezen. Eerst heb ik gezocht naar een pand in Groningen, maar Haren is beter. Ik woon zelf in Haren en die winkel aan de Rijksstraatweg is echt geweldig. Als mensen naar binnen kijken zullen ze denken: wat is het gezellig daarbinnen. En dat is precies de bedoeling.”