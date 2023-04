Donderdag 6 april opname talkshow Tafel van Haren

Door: Redactie

Donderdag 6 april begint weer een serie talkshows van Haren de Krant onder de titel: Tafel van Haren. Publiek is welkom in de Dickensroom (vol=vol) in de bibliotheek. Presentatie is in handen van Hein Bloemink (Haren de Krant) en Casper Slotboom. Tijden: 16.00-16.45 uur.

De podcast wordt na afloop gepubliceerd op deze homepage en op de populaire podcastplatforms, waaronder Spotify.



In de show van 6 april:

-Nynke Folkertsma uit Haren vertelt over de zeldzame ziekte van haar kind en over de doneeractie die vrienden zijn begonnen.

-Johannes van Timmeren (troubadour) zingt live een eigen nummer.

-Henk Jan Buist uit Haren vertelt over de acht maanden dat hij en zijn vriendin hulp verleenden nabij het oorlogsfront in Oekraïne.

-Wim Overweg uit Haren draagt weer een actueel snelsonnet van eigen hand voor.

Toegang uiteraard gratis.

Mede mogelijk gemaakt dankzij de gastvrijheid van de Dickens Sociëteit en de medewerking van Shared Spaces Haren.