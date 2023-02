Ritje door Glimmen kan duur uitpakken; flitspaal is een hit met ruim 2 flitsen per uur

Door: Redactie

De flitspaal aan de Rijksstraatweg in Glimmen, die op 12 september is ingeschakeld, is een cashcow voor het CJIB. De paal heeft al bijna 9200 auto’s geflitst.

De flitspaal heeft dus in 168 dagen maar liefst 9200 snelheidsduivels betrapt. Dat is 54 per dag en dus gemiddeld ruim 2 per uur. Het is geen hogere wiskunde om te constateren dat Glimmen een lustoord voor hardrijders is en dat hebben Glimmenaren ook altijd beweerd toen zij de gemeente aanspoorden om snelheidsremmende maatregelen te nemen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.