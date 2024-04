E-Gym in het dorp: Nieuwe technologie om aan je fitheid te werken

Nieuws:

Door: Redactie

In het pand waar voorheen Intertoys was gevestigd, start deze zomer VIT. Health Club, een initiatief van Martijn Lieben en Mark Geurts. Wie lid wordt van hun club kan heel nauwkeurig en doelgericht gaan werken aan de gezondheid.

BIO-age

De mannen zijn zelf erg enthousiast en denken van hun bedrijf een succes te kunnen maken. “Ons concept zal veel mensen aanspreken”, zegt Martijn. Hij zegt dat gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie om een lichaamsanalyse te maken, waarin op een visuele manier in beeld wordt gebracht hoe je er op dit moment voor staat. Met deze lichaamsanalyse krijgt men inzicht in de biologische leeftijd (BIO-age).

Digitaal spelelement

Mark: “De lichaamsanalyse wordt het vertrekpunt. We gaan je een persoonlijk en laagdrempelig programma op onze E-GYM aanbieden.” Martijn: “Dat is een circuit dat je zelfstandig gaat afleggen.” Mark: “De E-GYM toestellen weten wie je bent door je bandje te scannen. Op dat moment vertellen de toestellen je hoelang je gaat trainen en met welke intensiteit. Het is maatwerk.” In de oefeningen zitten spelelementen, die het trainen ook leuk maken.

De mannen noemen hun concept E-GYM omdat computersoftware de basis is voor de lichaamsanalyse en de aansturing van de toestellen. Voor ouderen is het belangrijk dat ze overbelasting door trainen kunnen voorkomen. Via een app kunnen de leden hun progressie realtime volgen. Een voordeel is dat VIT.Health Club helemaal niet lijkt op een sportschool met gespierde mensen. “Het wordt een gezellige plek voor ontmoeting in het dorp”, zeggen ze. “Ook als er geen personeel is, kunnen mensen met hun bandje naar binnen om te trainen.”

Mark zegt dat 80% van de bevolking niets doet aan spiertraining, maar dat juist deze mensen door dit concept misschien toch de stap zullen zetten.