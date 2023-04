Een positieve familie in Haren: De kinderen van Drent zitten nooit stil

Door: Redactie

De vier kinderen van Helen van der Velde en Rudy Drent uit Haren zitten nooit stil. Je kunt ze tegenkomen als bezorgers van Haren de Krant en folders, maar ook als wielrenners, scheidsrechter, trainers of gewoon als enthousiaste voetballers bij vv Gorecht. Aanstormende jeugd en bovenal: positieve jeugd. We vroegen of we een stukje over ze mochten schrijven.

In Haren de Krant, die wordt verspreid vanaf 18 april, leest u hoe deze jongeren zich inzetten voor hun club.

foto: Achter Hilène (links) en Eloise. Vooraan Julius (links) en Florian.