Een stuk Harense verzetsgeschiedenis te boek

Hovenier Herman Bartelds en zijn vrouw Jeanne rolden in 1943 ‘als vanzelf’ in verzetswerk in Haren. Hun zoon Chris besloot na zijn pensionering onderzoek te doen naar de gebeurtenissen en deze op schrift te stellen.

Het resultaat is het boek ‘Je deed het gewoon’. Volgens auteur Bartelds was het onderwerp ‘oorlog’ in zijn jeugd geen taboe, maar kwam niet vaak ter sprake. “Mijn ouders praatten er wel over, maar dan alleen als de kinderen of kleinkinderen ernaar vroegen”, zegt hij. Herman Bartelds en zijn gezin woonden destijds aan de Middelhorsterweg 20 en in hun huis werd de illegale verzetskrant Christophoor gestencild, een initiatief van ene Victor de Bie (Onnerweg 6, Haren). Jeanne Bartelds vrouw verstopte tijdens het distribueren deze kranten onder het matrasje van een kinderwagen. Het is slechts één aspect van het verzetswerk dat het echtpaar verrichtte in Haren en ze liepen daarbij soms gevaar. Jeanne Bartelds werd bijvoorbeeld door de SD opgepakt en vijf weken opgesloten in Huis van Bewaring, dat hoorde bij het Scholtenhuis aan de Grote Markt.

Vragen, vragen

Eén van hun kinderen (Chris Bartelds, 1948) is altijd geïnteresseerd geweest in de gebeurtenissen, maar er bleven in zijn jeugd veel vragen onbeantwoord. Toen hij meer tijd had, is hij het verhaal van zijn ouders gaan reconstrueren en heeft hij op veel vragen alsnog een antwoord kunnen vinden. Het boek is uitgegeven door Timon in Groningen en kost 15,00 exclusief eventuele verzendkosten. Het is ook verkrijgbaar bij boekhandel Boomker in Haren.



Foto: Het echtpaar Bartelds, dat in verzet kwam.