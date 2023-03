Fietsersbond voert zaterdag actie op ‘gevaarlijkste rotonde van Haren’

Door: Redactie

In Haren de Krant werd de rotonde ‘Rijksstraatweg/Emmalaan’ in 2021 door lezers verkozen tot de gevaarlijkste plek voor fietsers. De gemeente Groningen heeft daarvan toen kennisgenomen en de verkeerskundigen hebben bekeken hoe de situatie voor fietsers veiliger kan worden gemaakt. Maar sindsdien is er nog geen maatregel genomen en dat steekt de mensen van Fietsersbond Haren. Daarom gaan zij zaterdag van 10.30-13.00 uur zichtbaar actie voeren op de gewraakte rotonde.

Bill Morris van de Fietsersbond: “De huidige rotonde is door de lezers van Haren de Krant gekozen tot de gevaarlijkste plek van Haren. De gemeente negeert deze uitslag en geeft het verbeteren van de rotonde geen prioriteit. De Fietsersbond vindt dit nalatig. Zij wil dat de inrichting van deze rotonde gelijk wordt getrokken met de twee andere rotondes in de dorpskern waar de fietser mengt met het andere verkeer als gelijkwaardige verkeersdeelnemer.” Destijds zag verkeerskundige Hans Praamstra wel mogelijkheden om de rotonde cosmetisch veiliger te maken. Hij zei: “We zouden duidelijker en opvallende markering kunnen aanbrengen om beide soorten weggebruikers alerter te maken op dit onoverzichtelijke punt. Door een ander wegbeeld mensen bewuster te maken van hun rol op deze rotonde.”

Onderaan dit bericht leest u het artikel in Haren de Krant van december 2021.

Hoe de actie er zaterdag uit zal zien is nog niet duidelijk.

December 2021

Rotonde Rijksstraatweg/Emmalaan

Dit vinden lezers de meest linke locatie voor fietsers

Lezers maakten een keuze uit tien gevaarlijke locaties in Haren vanuit het perspectief van fietsers. Met een nipte meerderheid ging 34% van de stemmen naar de rotonde Rijksstraatweg/Emmalaan. Op de voet gevolgd door het fietspad op de driesprong Kerklaan/Dilgtweg (32%).

Rotonde ‘levensgevaarlijk’

Fleur Stadman zegt over deze situatie: ”Levensgevaarlijk, helemaal voor kinderen. Die snappen dit echt nog niet. Ik neem een alternatieve route wanneer ik met mijn kinderen fiets.” Jan en Betty Kooistra vinden dat de fietsers hier voorrang moeten krijgen, dan wordt het minder gevaarlijk. Mensen ervaren de rotonde als een onoverzichtelijke confrontatie tussen fietsers en automobilisten. De gemeente kent de grieven en ziet deze peiling van Haren de Krant weer als een duidelijk signaal dat er iets moet gebeuren.

Doorgaand verkeer

We praten over de rotonde met Arne Dijk en Hans Praamstra, verkeerskundigen van de Gemeente Groningen. Sinds 2014 zijn er op de rotonde slechts drie serieuze aanrijdingen geweest. “Natuurlijk is ieder ongeval er één teveel, maar de oorzaak ligt niet altijd alleen bij de inrichting van de weg. Bovendien zijn ongevalscijfers niet zaligmakend”, zegt Arne Dijk. “Niet alle ongevallen worden geregistreerd en we kunnen ook niet altijd exact herleiden wat er is gebeurd. Wanneer van één plek veel meldingen van bewoners komen onderzoeken we of er meer aan de hand is.” De situatie bij de rotonde is volgens Dijk anders dan op de meeste andere plekken in Haren omdat hier twee doorgaande verkeersroutes samenkomen met zowel auto’s als fietsen. Daarbij ook nog eens vrachtverkeer.

Niet ideaal

De verkeerskundigen zeggen dat het huidige ontwerp in de basis goed werkt maar dat het fietspad vanuit het centrum niet ideaal is. “Voor het ideale ontwerp is geen ruimte, want het is omsloten door particuliere grond en bomen”, zegt Hans Praamstra. “Als we de situatie willen verbeteren kunnen we dus aan de ligging niets veranderen.” Arne Dijk: “Dat betekent niet dat het dan maar zo moet blijven. We zouden bijvoorbeeld kunnen overwegen om het fiets- en autoverkeer te mengen, zoals elders in het centrum. Dat lijkt een goede oplossing, maar ook daar zitten haken en ogen aan. Hoe laten we bijvoorbeeld het fietsverkeer uit de richting Glimmen veilig de rijbaan opgaan, waar best snel wordt gereden? In het donker kan dat gevaarlijk zijn.”

Voorrang fietsers

Sommige lezers denken dat het fietspad voorrang moet krijgen. De verkeerskundigen zien dat niet als eerste optie. “Met alleen het omdraaien van de voorrang ben je er niet. Dat is misschien wel onveiliger in deze specifieke situatie”, zegt Hans Praamstra. “Fietsers hebben dan wel voorrang, maar worden door afslaande automobilisten evengoed over het hoofd gezien. Dat leidt juist tot meer letsel bij aanrijdingen.”

Hoofd 180 graden draaien

Het gevaarlijkste aspect van deze rotonde is het fietspad vanuit het centrum naar de Emmalaan. “Een fietser moet wel een heel soepele nek hebben om achter zich te kunnen kijken of er een afslaande auto aankomt”, aldus Arne Dijk. Overigens nemen fietsers vaak zelf voorrang als ze rechtsaf de Emmalaan in willen en dat leidt dan weer tot een confrontatie met afslaand autoverkeer.

Wat moet er gebeuren?

Een eenvoudige oplossing is er niet. Deze ligt niet in andere voorrangsregels, maar er valt nog wel wat te verbeteren door maatregelen die de onderlinge communicatie tussen fietsers en automobilisten bevorderen. Praamstra vat het samen: “We zouden duidelijker en opvallende markering kunnen aanbrengen om beide soorten weggebruikers alerter te maken op dit onoverzichtelijke punt. Door een ander wegbeeld mensen bewuster te maken van hun rol op deze rotonde.”

Top 3

De genoemde rotonde werd door 34% van de 275 stemmers als de gevaarlijkste plek ervaren. Op de tweede plaats het fietspad op de driesprong Kerklaan/Dilgtweg (32%). Op de derde plaats: Fietsoversteek Kerklaan/Esserweg (14%).