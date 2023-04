Fietsevenement Haren-Haren op 2 juli, inschrijving is gestart

Door: Redactie

De inschrijving voor Haren-Haren op zondag 2 juli 2023 is geopend. Dit jaar viert de organisatie de 10e editie van deze wielerklassieker. Men stelt in een persbericht: “We zijn ontzettend trots op het bereiken van deze mijlpaal en om dit te vieren hebben we een aantal extra activiteiten gepland.”

Nieuw! Ouder-kind-tocht (50 km)

Dit jaar introduceert men de Ouder-kind-tocht. Fiets samen met het kind een rondje Haren-Gasteren-Haren. Onderweg trakteert de organisatie op een pannenkoek.

Jubileumboom

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Haren-Haren planten de organisatoren een boom. Die boom staat symbool voor het jubileum. Men zegt: “We dragen met alle liefde bij aan een groenere en duurzame toekomst voor ons allemaal.”

Zie www.haren-haren.nl

Foro: Bjorn Eerkes