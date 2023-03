Fracties vragen om gratis parkeren voor beperkte duur

Door: Redactie

Vandaag zetten CDA, VVD, Partij voor het Noorden en Stadpartij 100% Groningen het parkeerregime in de gemeente Groningen weer even op de kaart.

Men vraagt het College van B en W om eenduidige beleid te bedenken dat in de gehele gemeente geldt, zodat onderlinge verschillen wegvallen. Deze verschillen per winkelgebied zorgen voor onzekerheid bij ondernemers en consumenten.

De partijen vragen om een voorstel vóór de zomer van dit jaar. Het zou beleid moeten zijn voor de gehele gemeente, met uitzondering van de binnenstad. Interessant voor Haren: men wil beleid waarbij parkeren voor de eerste periode (b.v. 1 uur) gratis wordt. In Haren wordt door ondernemers al meer dan vijftien jaar gevraagd om afschaffing van betaald parkeren. De gemeente Haren wilde er echter niet meer vanaf, omdat de inkomsten van rond 350.000 per jaar in de begroting niet gemist konden worden.