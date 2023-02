Frits en Jannet Scholma sluiten hun winkel 1 augustus: Tijd om iets anders te gaan doen

Door: Redactie

Zij sluiten een belangrijke periode af. In 1987 zetten Frits (64) en Jannet (62) Scholma een grote stap in hun leven: ze namen de winkel in woontextiel ‘Diephuis’ in Haren over. Zij openden daarop hun winkel aan het Raadhuisplein, die we nu nog steeds kennen als Scholma Woonflair. Na 35 jaar wordt het tijd voor iets anders, zeggen ze.

Op 1 augustus gaan zij de winkel sluiten, omdat hun huurcontract dan afloopt. En er zijn nog andere dingen die zij willen doen. In Haren de Krant, die deze week verschijnt, leest u er meer over.

