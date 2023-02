Gastcolumn door Ailien de Beer, muziekdocent in Haren

Column:

Door: Redactie

Kind en muziek

Ik ben opgegroeid met muziek! Niet alleen klassiek of jazz, echt van alles. Als kind gingen mijn broer en ik mee naar klassieke concerten, musicals, jazzconcerten en andere voorstellingen, wat was dat altijd een feest. Mijn ouders wilden ons laten kennismaken met alle muziekgenres. Mijn vader is klarinettist/saxofonist en hij gaf muzieklessen in Hoogezand en Haren. Naar zijn concerten gingen wij ook graag. Met zijn popband speelde hij geregeld in discotheken en zelfs naar die concerten zijn wij geweest. Wij bleven achter het toneel, we mochten natuurlijk niet in de zaal. Ik ben mijn vader opgevolgd en geef nu “zijn” klarinet- en saxofoonlessen in het Kielzog en ’t Clockhuys-CKC. Ook geef ik de cursus “Muziek en Bewegen” voor kinderen vanaf 1,5 tot 4 jaar, dat deed mijn vader niet. De muzikale vorming van mijn kinderen begon al bij mijn zwangerschap. Want tijdens de zwangerschap van mijn zoon speelde ik fanatiek met mijn ouders en broer in ons “Ursus“ klarinetkwartet. Van emotionele muziek werd hij erg onrustig, van toegankelijke muziek werd hij weer kalm.

Toen mijn zoon een paar weken oud was, nam ik hem mee naar een klassiek concert met leden van het NNO. De musici keken mij vreemd aan, kan dit wel? Ik wist dat mijn zoon rustig wordt van klassieke muziek, hij heeft het hele concert geslapen. Ik heb nu twee kinderen, allebei spelen ze klarinet en houden van muziek. Mijn zoon heeft de voorkeur voor klassieke muziek, maar mijn dochter vindt alle stijlen muziek leuk. Bijna iedereen houdt van muziek, maar van welke muziek? Hetzelfde wat je als kind hebt gehoord? Misschien namen je ouders jou ook wel mee naar verschillende concerten en heb je zelf gekozen? Stel je voor dat elk kind zelf kan kiezen wat het leuk vindt? Hoe kom je erachter wat er allemaal is?

Neem ze mee naar diverse concerten en voorstellingen. Laat ze zelf musiceren en ontdekken. Je verbreedt de muzikale horizon van je kind én waarschijnlijk ook je eigen horizon. Zo ben ik ook begonnen.