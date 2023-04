Gereformeerde basisschool Mozaïek weer als nieuw

Door: Redactie

Donderdag heeft wethouder Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen de verbouwde basisschool Het Mozaïek aan de Tussenziel heropend.

Bloemhoff: “Met de nieuwe indeling kunnen de kleuters nu nóg beter bij de rest van de school worden betrokken. Dat zie je ook terug op het nieuwe groene schoolplein, waar voor ieder kind iets leuks te doen is. Ik heb gehoord dat jullie zelf als kinderen ook mochten meedenken over het nieuwe schoolplein. Het is prachtig geworden. Dat wordt dus lekker veel buitenspelen!”. Deze school maakt onderdeel uit van flinke ingrepen in basisscholen te Haren, want ook is er nieuwbouw gaande van De Brinkschool en een flinke uitbreiding van de Peter Petersenschool.

Foto’s: Henk Tammens