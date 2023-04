Gesprek op het bankje met Erna Lambeck

Door: Redactie

Gesprek op het bankje

Deze maand: Erna Lambeck (52), eigenaar van de Fiets Shop in Haren

Hallo Erna, heb jij weleens gemerkt dat mensen jou in je technische vak niet serieus namen omdat je vrouw bent? Antwoord: “Ja hoor. Dat mensen binnenkomen en langs mij lopen om aan een mannelijke collega een technische vraag te stellen. Vroeger moest ik als vrouw echt knokken om te bewijzen dat ik verstand van techniek had. Ik maak me er nu niet meer druk om.”

Op welke leeftijd werd duidelijk dat jij een technisch beroep wilde?

Antwoord: “Toen ik 14 of 15 jaar was. Ik vond metaal en auto’s interessant. Mijn ouders vonden het goed dat ik naar de lts ging. Daar zaten toen maar drie meisjes op, waaronder ik.”

Wat is volgens jou de belangrijkste boodschap van het christendom?

Antwoord: “Oei, ik heb niet veel met religie. Mijn moeder is katholiek en ik ben wel kort naar de zondagsschool geweest, maar niet gelovig opgevoed. Ik hoop dat de boodschap van het christendom is: vrede op aarde.”

Heb jij een slechte eigenschap?

Antwoord: “Ik denk het wel: ik ben ongeduldig. Ik ben altijd met 100 dingen tegelijk bezig en dat mag niet teveel tijd kosten. Dat komt door mijn werk. Het wordt wel beter en vooral thuis laat ik het nu meer los. Daar hoef ik niet zoveel ballen in de lucht te houden.”

Wat voor moeder ben jij?

Antwoord: “Een werkende moeder, maar ook wel verzorgend. Ik smeer het brood voor mijn zoon, bijvoorbeeld. Ik sla op de bank mijn arm wel om hem heen en stel vragen over zijn dag. Toen hij klein was nam ik woensdagmiddag altijd vrij. Als ze puber worden is het wel wat lastiger om contact te maken.”

Is er iets in het centrum dat anders zou moeten?

Antwoord: “Het is een gezellig dorp. Maar het laden en lossen van vrachtwagens is soms wel gevaarlijk. Maar hoe het anders zou moeten, weet ik ook niet.”

Wat deed jouw vader voor werk?

Antwoord: “Hij was zeeman, maar heeft ander werk gezocht toen hij kinderen kreeg. Daarna werkte hij op boortorens. Mijn moeder was thuis voor het gezin.”

Wat wil je in je leven ooit nog eens beleven?

Antwoord: “Zuid-Afrika bezoeken. Voor de cultuur en natuur. Dat is al heel lang een wens, maar het komt er steeds niet van. Maar binnen tien jaar gaan we het gewoon doen.”

Dank je Erna, tot ziens in je winkel.

foto: Door Yvonne Flikkema-Arents