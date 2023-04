Gijs Scholten van Aschat in Nicolaaskerk Haren

Door: Redactie

Donderdag 11 mei zal Gijs Scholten van Aschat op uitnodiging van Boekhandel Boomker optreden in de Nicolaaskerk te Haren. Centraal staat de door hem samengestelde bundel De mooiste verhalen van Tsjechov, waaruit hij zal voorlezen. Daarnaast zal de topacteur, in woord én gebaar, ingaan op het toneelwerk van Tsjechov en komt zijn andere grote liefde, het werk van William Shakespeare, aan bod.

Acteur Gijs Scholten van Aschat (1959) maakt deel uit van het ITA-ensemble, voorheen Toneelgroep Amsterdam. Hij werd onder meer bekend van de films Cloaca, De Passievrucht, Tirza en Publieke Werken, en de televisieseries Pleidooi en Oud Geld. Hij ontving voor zijn werk als film-, toneel- en tv-acteur een Arlecchino, een Louis d’Or, een Gouden Kalf, de Johan Kaartprijs en de Albert van Dalsumring. Ook voor zijn werk als voorlezer werd hij bekroond: zo won hij de ‘Esta Luisterboek Award’ voor het voorlezen van De tuinen van Dorr van Paul Biegel.

Het optreden van Gijs Scholten van Aschat heeft plaats in de Nicolaaskerk, Irenelaan 2 in Haren. De avond begint om 20.00 uur, de entree bedraagt € 10. Aanmelden kan via geboektinharen.com.