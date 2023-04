Goedwillend scheiden: Harmonie heelt wonden.

Nieuws:

Door: Redactie

Rebecca Fousert (44), jurist en relatiecoach, heeft haar draai gevonden: ze coacht mensen met kinderen na hun scheiding. Harmonie is daarbij haar belangrijkste troefkaart in het belang van de kinderen. Haar man en zij werden verliefd toen ze beiden nog getrouwd waren, scheidden en daarna vonden ze met vallen en opstaan hun weg. Ze weet dus heel goed waarover zij praat.

“Wat mij aan het hart gaat is dat kinderen vaak de dupe zijn van een slechte scheiding”, zegt Rebecca. “De oorzaak is dat ex-partners door emoties worden gedreven. Dit is heel logisch want een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Maar veel ouders verliezen daarbij het belang van hun kinderen uit het oog. Als zij dat zelf gaan inzien kunnen ze beginnen met het veranderen van hun gedrag.” Vanuit deze gedachte kan Rebecca helpen om een scheiding te veranderen van moeizaam in (zoals zij zegt) ‘mooizaam’. Ze noemt dat ‘haar missie’.

In Haren de Krant die vanaf 18 april wordt verspreid leest u een interview met Rebecca Fousert, waarin ze vertelt hoe zij scheidende stellen met kinderen kan helpen.