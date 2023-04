Graffiti met een boodschap

Door: Redactie

Gezien in Oosterhaar, nabij de toegangsweg naar zorgboerderij Mikkelhorst. Een technisch bouwsel is beklad. Dat gebeurt vaker, maar in dit geval trok de tekst de aandacht.

Iemand (de maker is niet bekend) heeft (kennelijk beschermd door de duisternis) een paar spuitbussen ter hand genomen om de wand te voorzien van een boodschap: “Calm down & love”. Rechtsonder staat klein geschreven: “Go within to go out”.

Het spuiten van graffiti is een hinderlijke en ergerlijke vorm van straatvervuiling, maar als de boodschap sterk is neemt de weerzin van de passanten wellicht af. In het ene zinnetje wordt eigenlijk het probleem van de huidige samenleving samengevat, voorzien van een suggestie om er wat aan te doen. Is de samenleving door korte lonten niet overspannen? En zou de wereld er niet leuker uitzien als mensen wat aardiger voor elkaar zouden zijn?

Of deze gedachten door het hoofd van de graffitispuiter gingen tijdens die donkere sessie in Oosterhaar is niet bekend. Maar we moeten stiekem toegeven: mooi is het wél.

Weet iemand wie dit maakte? Ben jij het zelf? Mail de redactie: redactie@harendekrant.nl