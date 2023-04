Gratis compost halen bij de gemeente 7 en 8 april

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de Compostdagen deelt de gemeente bij de afvalbrengstations en de wijkposten gratis compost uit. Daarmee bedankt men de inwoners voor hun inspanning om groente-, fruit-, en tuinafval (gft) gescheiden aan te leveren. Zo wil de gemeente inwoners stimuleren om dat op de juiste manier te blijven doen, zodat met het gescheiden ingezamelde gft goede compost kan worden gemaakt.

Bij de wijkpost aan de Van Maerlantlaan 1, kunnen inwoners gratis compost ophalen op:

· vrijdag 7 april van 08:30 – 16:00 uur

· zaterdag 8 april van 09:00 – 12:00 uur

Kijk voor meer adressen en openingstijden op de website www.gemeente.groningen.nl .

Neem wel zelf een emmer en een schep mee. U schept de compost zelf. Maximaal één aanhanger per persoon. Aan het product compost is veel zorg besteed door de afvalverwerker. Toch kan het zijn dat er stukjes plastic of glas in zitten. Ga er dus voorzichtig mee om. De gemeente is niet aansprakelijk.