Haren heeft nu een businessclub voor vrouwen

Door: Redactie

Die hadden we nog niet in Haren: een businessclub voor ondernemende vrouwen, die wonen of werken in de voormalige gemeente Haren. Ondernemend Haren heeft het initiatief genomen en sinds vorige maand is Ondernemend Haren Vrouwen een feit.

Daphne de Haan (Centrummanager en ondernemer) merkt dat er grote belangstelling is, want voor de eerste bijeenkomst meldden zich rond zestig vrouwen. Het gaat om vrouwen die hun bedrijf hebben in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren. Vrouwelijke leden van Ondernemend Haren zijn automatisch lid van de businessclub. Het idee kwam van Rebecca Fousert van Praktijk Mooizaam en Daphne de Haan van Bistro Heerlijk. Een enquête wees uit dat vrouwen vooral met elkaar wilden kennismaken om daarna in een gezellige sfeer aan de slag te gaan met zakelijke onderwerpen.

Op 23 mei staat weer een bijeenkomst gepland in Bistro Heerlijk. Belangstellenden kunnen zich voor de businessclub aanmelden via info@ondernemendharen.nl