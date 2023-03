Harenaars kandidaat voor waterschapsverkiezingen 15 maart

Nieuws:

Door: Redactie

Tegelijk met de Provinciale Verkiezingen kunnen we ook bestuurders kiezen van het waterschap. Vijf Harenaars staan kandidaat.

In totaal komen bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart vijf kandidaten uit de voormalige gemeente Haren. De meeste Hareners staan op de lijst van Water Natuurlijk (lijst 1). Dat is ook meteen de langste lijst met 18 kandidaten. Op die lijst staan Menno Visser (ex-raadslid D66 gemeente Haren), Sipke Havinga (ex-bestuurslid GroenLinks) en Michiel Verbeek (ex-wethouder D66 gemeente Haren). Pas bij lijst 5 (AWP) komt de volgende kandidaat uit Haren: Sjoerd van Soelen (adviseur monumenten). De laatst kandidaat op de lijsten is Theo Berends uit Onnen (ex-wethouder CU gemeente Haren) voor lijst 7 (ChristenUnie).

De andere lijsten hebben geen Harense kandidaat. Dat zijn: PvdA, VVD, CDA, 50Plus, BBB, BVNL, Groninger Belang en Water in bedrijf. BBB is de een-na-langste lijst met 16 kandidaten en heeft geen enkele kandidaat uit de gemeente Groningen. De waterschapsverkiezingen voor waterschap Hunze en Aa’s zijn op 15 maart gelijktijdig met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water.