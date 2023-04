Harense podcastmaker maakt AVROTROS-serie ‘De muze is moe’

Door: Redactie

Martine van der Veer uit Haren, maakte de nieuwe podcast De muze is moe. In deze serie staan muzen van beroemde kunstenaars uit de kunstgeschiedenis centraal. Want de kunstgeschiedenis kan niet zonder de muze, maar wie zijn toch die vrouwen die schuilgaan achter de inspiratiebronnen van kunstenaars? Het is tijd om met andere ogen naar de muze te kijken. De serie is vanaf 11 april te beluisteren via NPO Luister en andere podcastplatformen.

Er is lange tijd weinig aandacht geweest voor het gezicht achter de vrouwen die kunstenaars inspireren, iets dat nu aan het veranderen is. Wat komen we te weten als we met andere ogen naar de muze kijken? Martine van der Veer, historicus en journalist, bedacht de podcast en maakte eerder audioverhalen voor musea en andere organisaties uit de culturele sector. Daarnaast geeft ze les aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Voor De muze is moe werkte ze samen met kunstmagazine MUZE van AVROTROS.

Martine van der Veer: “Ik stuitte op het bijzondere verhaal van Camille Claudel en vroeg mij af welke levens er schuilgaan achter andere muzen van bekende kunstenaars. Wat bleek? Niet alleen leefden veel muzen een heel uitzonderlijk leven, ze drukten ook een duidelijke stempel op de kunstgeschiedenis, iets dat lange tijd onderbelicht was. En dat zegt niet alleen iets over vroeger, maar ook over nu. Het leert ons namelijk meer over de oorsprong van bepaalde (gender)patronen. Daarom is het niet alleen leuk en interessant om je te verdiepen in de levens van deze muzen, maar ook actueel.”