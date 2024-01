Hemelwater in je tuin zelf verwerken. Wat vindt u daarvan?

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeenteraad van Groningen heeft in grote meerderheid ingestemd met een verordening waarbij particuliere burgers zelf verantwoordelijk worden voor het verwerken van 20-70 mm hemelwater per jaar. Anders gezegd: straks mag je het hemelwater niet meer laten weglopen in het riool. Het is een intrigerend onderwerp. Hoe ver kan een gemeente gaan in het terugleggen van opdrachten bij burgers. Is dat redelijk? Is het logisch? Geef uw mening onder het artikel, zodat we eens kunnen peilen hoe hierover wordt gedacht.

Verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) zegt dat door klimaatverandering het rioolstelsel niet meer is berekend op grote hoeveelheden hemelwater. Daarom wil zij dat burgers zelf verantwoordelijk worden voor de afvoer van hemelwater dat in hun tuinen valt. De maatregelen die men wordt geacht te nemen kosten geld en zijn voor eigen rekening, echter daarvoor zijn subsidiemogelijkheden. De gemeente verwacht dat de waarde van woningen zal stijgen als het hemelwater niet meer in het riool stroomt. Men stelt wel eisen: het water moet op een ‘groene’ wijze worden verwerkt. Denk aan berging en aan groene daken. Wat de gemeente niet zelf kan, wordt nu dus neergelegd bij burgers. Volgens critici is het plan moeilijk uitvoerbaar, kost het burgers veel geld en is het niet te handhaven.

Hoe?

De gemeente gaat stapsgewijs wijken en dorpen aanwijzen, waarna inwoners een jaar de tijd hebben om maatregelen te nemen. Dan wordt het riool ‘afgekoppeld’ van dakgoten en putjes. In het plan staat over de manier van opvangen: “Het liefst met groene maatregelen, bijvoorbeeld een groen dak, tenzij dit niet mogelijk is. Binnen bestaand bebouwd gebied kunnen gebieden worden aangewezen waar deze verordening van toepassing wordt, bijvoorbeeld gebieden waar de riolering wordt vervangen. Hier gaan we vervolgens samen met bewoners en ondernemers aan de slag met maatregelen bij percelen groter dan 250 m2 om schade door wateroverlast te voorkomen.”



foto: Wethouder Mirjam Wijnja