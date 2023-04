Door: Redactie

Het paasvuur in Noorlaren op eerste paasdag was weer een mooie vertoning. Met prima weer ging de brand in een bult hout, waarop een pop was geplaatst die zoiets verbeeldde als het kwaad. Kwade geesten? Judas die Jezus verraadde? Of was het de nagedachtenis aan Jeanne d’Arc, zoals een lezer suggereerde?

Kortom, na jaren van stilte konden de organisaties van paasvuren weer van de waakvlam. Terug naar normaal.