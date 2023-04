Het seizoen van de schooltuinen is weer begonnen

Door: Redactie

Kinderen van de basisscholen OBS de Wissel en OBS Brinkschool hebben geluk: zij kunnen via hun school meedoen aan het project Schooltuinen van de stichting Kind & Groen te Haren. Kinderen gaan onder begeleiding van vrijwilligers en leerkrachten aan het werk in de tuinen bij De Mikkelhorst aan de Klaverlaan in Haren.

Vrijwilligers bereiden alles voor en stellen gereedschap beschikbaar. Vandaag troffen de kinderen de cirkelvormige tuinen weer keurig omgespit aan, waarna zij hun taartpunt mochten gaan bewerken. Als eerste werden er viooltjes gepoot en aardappelen.