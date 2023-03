Het verhaal achter dit voertuig is nu bekend

Door: Redactie

Na een oproep op deze homepage zijn we op het spoor gekomen van de eigenaar van dit opvallende voertuig.

De scootmobiel (met dak) staat al weken geparkeerd aan de Rijksstraatweg en het wachten was op narigheid, zoals vandalisme. Daarom heeft de redactie een oproep geplaatst en daar kwam een handige tip uit voort. We hebben daarop de leverancier van de scootmobiel benaderd en die kon het spoor volgen naar de eigenaar. Die woonde tot voor kort in Haren, maar is onlangs overleden. De scootmobiel staat nu aan de Rijksstraatweg, in de buurt van een familielid van de overledene, die het voertuig spoedig laat weghalen.