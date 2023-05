Hoe asociaal kun je zijn? Of onbekwaam?

Nieuws:

Door: Redactie

Na de wolkbreuk van 6 mei vond een automobilist het kennelijk grappig om op een ondergelopen Vondellaan zodanig naast een fietser te blijven rijden, dat deze in het waterscherm terechtkwam en van de weg werd gedwongen. Zie de beelden.

Stadsblog Sikkom heeft op haar Facebookpagina deze beelden geplaatst en de bestuurder uitgeroepen tot het ‘butje van de week’. Dat lijkt ons een milde typering: dit is asociaal.

Wellicht heeft de bestuurder het zelf niet in de gaten gehad, druk bezig met het sturen. In dat geval is deze niet asociaal, maar onbekwaam om auto te rijden. Twee fietsers zijn slachtoffer van deze man of vrouw en wie goed kijkt krijgt de indruk dat hier toch sprake is van een opzettelijke actie. In dat geval moet de vraag boven dit artikel misschien zijn: hoe gemeen kun je zijn?

Zie : https://fb.watch/km-vQRRGcg/

Oproep: bent u de automobilist? Bent u de fietser? We willen graag horen wat er vooraf ging aan deze scène. Mail: redactie@harendekrant.nl