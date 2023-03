Ingekomen brief: opinie

Nieuws:

Door: Redactie

De ongebreidelde regel- en controlezucht van onze overheid, die blijkbaar zonder gebruikmaking

van ook maar de minste vorm van gezond verstand een wet uitvaardigt, die Kringloopwinkels

verplicht elk stukje goed dat binnenkomt, te registreren op naam van de inbrenger, slaat als een

tang op een varken.

De kringloopwinkels, die deze gigantische berg aan administratieve rompslomp hoogstwaarschijnlijk

niet aan kunnen, mede gezien het feit, dat het grotendeels word gerund door vrijwilligers, die

vaak ook nog hun arbeidshandicaps hebben, zullen op grote schaal hun goedlopende zaken

moeten sluiten.

Dit heeft als neveneffect, dat het zo zeer gewenste hergebruik van in prima staat verkerende

goederen de nek wordt omgedraaid. HOE ZO, MILIEU BEWUST?

Daarnaast speelt ook nog, dat honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen, die graag snuffelen

tussen mooie oude spulletjes, om daar hun huis mee in te richten, hierdoor benadeeld worden.

DEZE REGERING(EN), die al zoveel onheil over ons land hebben uitgestort, dienen à la minuut

van het toneel te verdwijnen en een baan als huisvuil ophaler te zoeken. Misschien

worden ze dan nog even nuttig voor de maatschappij.

Gerrit Buurman – Vermeerweg 3 – Eelde