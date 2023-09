Ingezonden artikel: 5 verzend- en verpakkingstips voor kleine bedrijven

Door: Sales

Eigenaren van kleine bedrijven die een meer gestroomlijnde, gezonde toeleveringsketen willen creëren, moeten deze 5 verzend- en verpakkingstips voor kleine bedrijven eens doornemen. Hier vinden ze technieken die hun hele bedrijf kunnen veranderen. Laat je geen geld verliezen door slechte verzendpraktijken. Hoewel het tijd en moeite kost om de juiste opties te kiezen, is er geen reden waarom je je doelen niet kunt bereiken met slechts een beetje focus.

Juiste pakketgrootte

Je kunt enorm veel geld besparen op de verzending als je de juiste maatverpakking voor je product aanschaft. In sommige gevallen moet je mogelijk afstand doen van een doos ten gunste van vlakke zakken of moet je onnodig vulmateriaal verminderen om de verpakkingsgrootte te verkleinen. Mogelijk wil je ook de verpakkingsgrootte verkleinen om het afmetingsgewicht te verlagen. Wanneer je pakketten op maat bestelt, zorg er dan voor dat je de maatvereisten bij de vervoerders doorneemt. Je wilt immers geen te grote dozen voor verschillende tariefcategorieën.

Juiste verzendmateriaal

Klanten klagen snel als ze zien dat een product in slechte staat verkeert of tijdens het transport kapot gaat. Mogelijk eisen ze hun geld terug, of laten ze slechte recensies achter op je website. Deze ontevreden klanten zullen waarschijnlijk het volledige aankoopbedrag moeten terugbetalen, tijd en energie moeten verspillen aan het vinden van een vervanging, en dan de gevolgen moeten ondervinden van een negatieve online beoordeling. Als je je artikelen zorgvuldiger gereedmaakt voor verzending, kun je dit soort uitkomsten voorkomen. Voor breekbare artikelen is mogelijk noppenfolie of verfrommeld papier nodig om de openingen tussen het product en de verzendverpakking op te vullen. Voor kleinere artikelen zijn luchtkussenenveloppen of stazakken Kraft wellicht de beste optie.

Gratis verzending

Kleine bedrijven kunnen veel profiteren van gratis verzending. De grote vervoerders bieden in sommige gevallen gratis verzenddozen. Je kunt een verzendlabel maken of de vervoerder ze in bulk naar je laten versturen. Het grote nadeel hiervan is echter dat de klant mogelijk geen volledig merkervaring krijgt. Maar dit blijft op de lijst van 5 verzend- en verpakkingstips voor kleine bedrijven staan, omdat de kostenbesparende voordelen opwegen tegen de potentiële nadelen.

Juiste verzendservice

Geen enkele verzendservice zal waarschijnlijk aan al je verzendbehoeften voldoen, dus onderzoek de verscheidenheid aan rederijen totdat je de juiste combinatie van services vindt. Het kan zijn dat PostNL het beste is voor het verzenden van bepaalde artikelen, terwijl DHL kortingen biedt voor specifieke zendingen. Als je internationaal verzendt, is het vinden van de juiste service voor die taken een hele opgave.

Eenvoudige retourzendingen

Retourzendingen vormen een substantieel onderdeel van e-commerce en retail. Door je retourproces zo soepel en gemakkelijk mogelijk te maken, bespaar je geld. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Je kunt bijvoorbeeld in elk pakket een retourlabel plakken, zodat klanten het pakket eenvoudig kunnen retourneren. Als alternatief kun je op elk pakket een retouradreslabel plakken, dat de klant kan gebruiken om het met zijn eigen geld terug te sturen. Het belangrijkste hier is dat je voorkomt dat je bedrijf de rekening betaalt.