Ingezonden artikel: 7 tips om op te vallen op een beurs. 

Door: Redactie

Een goede opstelling is van groot belang voor het succes van een bedrijf op een beurs. Een goede opstelling kan ervoor zorgen dat je bedrijf opvalt tussen alle andere stands en dat je potentiële klanten aantrekt, maar wat is nu de beste beursopstelling? We beschrijven 7 tips omtrent de inrichting en producten die je op een beursstand wilt presenteren.

De inrichting

De inrichting van je beursstand is van groot belang. Het moet aantrekkelijk zijn voor potentiële klanten en je moet opvallen tussen alle andere stands. Hier alvast 5 tips voor een goede inrichting van jouw beursstand:

Zorg voor een opvallende achtergrond: Gebruik kleuren en beelden die passen bij je bedrijf en producten, maar die ook opvallen tussen de andere stands.

Gebruik visuele promotiematerialen om gelijk in het oog te springen. Laat bijvoorbeeld een roll up banner bedrukken met visuele weergave van jouw dienst(en) of product(en).

Creëer een open en uitnodigende sfeer: zorg dat je beursstand niet te vol staat met producten of meubels. Hierdoor kan het druk en chaotisch overkomen. Maak dus slim gebruik van de ruimte die beschikbaar is en zorg voor een logische looproute. Zodat iedereen alles goed kan bekijken en beleven zonder dat ze elkaar in de weg lopen.

Maak gebruik van verlichting: verlichting kan een groot verschil maken bij het creëren van de juiste sfeer op je beursstand. Gebruik spotlights om bepaalde producten uit te lichten of om de aandacht te trekken van inspirerende quotes.

Producten

De producten die je presenteert op je beursstand zijn natuurlijk van groot belang. Hiermee laat je zien waar je bedrijf voor staat en wat je te bieden hebt, maar welke producten moet je presenteren? Ook hier weer een aantal tips:

Kies voor je beste producten: presenteer je beste of nieuwste producten. Hiermee laat je zien waar je bedrijf voor staat en wat je te bieden hebt. Door te kiezen voor je beste producten, maak je ook de meeste kans op verkoop omdat deze al goed verkopen. Met nieuwe producten inspireer je mogelijk jouw doelgroep.

Laat potentiële klanten het product vasthouden of testen. Dit maakt de kans op verkoop groter. Waarbij je ook nog eens duidelijke instructies en tips kunt geven maar dit kan ook een duidelijke productvideo zijn.

Voldoende informatie bij de hand: potentiële klanten willen graag weten wat ze kopen, zorg dat er voldoende informatie beschikbaar is over de producten die je presenteert. Denk aan flyers die ze ook mee naar huis kunnen nemen.

Vergeet niet om aan de bezoekers van jouw stand een klein relatiegeschenk met jouw logo mee te geven. Dit is niet alleen leuk om te krijgen, maar het promoot ook jouw bedrijf na afloop van de beurs. Laat bijvoorbeeld mokken bedrukken met een bedrijfslogo. Dan weet je zeker dat je niet snel vergeten wordt. Opvallen op de beurs hoeft dus niet moeilijk te zijn met deze 7 tips. Doe er je voordeel mee en veel plezier!