Ingezonden artikel: Auto leasen of kopen in Haren: de voordelen

Ben jij op zoek naar een nieuwe auto in Haren? Dan kun je ervoor kiezen om een auto te leasen of te kopen. Maar weet jij nog niet zo goed welke keuze je moet maken? Dan ben je hier op de juiste plek. Hieronder bespreken wij de voordelen van het kopen en het leasen van een auto in Haren!

De verschillende leasevormen

Je kunt op twee manieren zakelijk leasen. Denk hierbij aan financial lease en operational lease. Hieronder leggen we kort en bondig de verschillende vormen uit en de voordelen ervan.

Een populaire vorm van leasen is financial lease. Bij financial lease kies je een auto uit en betaal je een bepaald bedrag per maand. Wel ben je direct economisch eigenaar van de auto. Dat betekent dat je zelf onderhoud moet betalen en verschillende belastingen. Er zijn verschillende auto’s waaruit je kunt kiezen. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een Mercedes-Benz te leasen. Een Mercedes-Benz leasen kan heel snel en eenvoudig. De kosten die je hiervoor moet betalen zijn bijvoorbeeld wegenbelasting en de verzekering. Wat een groot voordeel aan financial lease is dat zodra de leaseperiode afgelopen is dat je de eigenaar bent van de auto.

Ook operational lease is een vorm van leasen. Bij operational lease betaal je ook per maand een vast bedrag, alleen heb je geen extra kosten. Zo hoef je bijvoorbeeld geen onderhoudskosten te betalen. Wanneer je leasecontract is afgelopen, dan moet je de auto weer inleveren bij de dealer. Je kunt dan altijd kijken voor een nieuwe leaseauto.

Een auto leasen is slim

Er zitten verschillende voordelen aan het leasen van een auto. Vooral voor ondernemers zitten er veel voordelen aan. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van je bedrijf, omdat je er natuurlijk ook voor kunt kiezen om een elektrische auto te leasen. Daarnaast kun je voor een relatief lage prijs in een prachtige auto rijden. Voor ondernemers zit er nog een groot voordeel aan het leasen van een bedrijfswagen, namelijk dat je recht hebt op fiscale voordelen als je kiest voor financial lease. Al met al zitten er alleen maar voordelen aan het leasen van een auto.

Toch een auto kopen?

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een auto aan te schaffen. Hier zitten natuurlijk ook voordelen aan. De auto is namelijk bij aankoop direct van jou en je zit dus niet vast aan een leasecontract. Wel is een auto kopen een grote uitgave, je bankrekening moet daar dus wel op voorbereid zijn.