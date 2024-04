Ingezonden artikel: Autoverzekering Groningen 13% goedkoper dan gemiddeld

Door: Sales

Inwoners van Groningen betaalden in 2023 circa 13 procent minder voor hun autoverzekering dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit onderzoek van de vergelijkingssite Geld.nl. In 2023 betaalde de gemiddelde Nederlander ruim 74 euro per maand voor zijn autoverzekering. Inwoners van de provincie Groningen betaalden bijna 65 euro per maand. Op jaarbasis is dat een verschil van ongeveer 108 euro.

Hiermee staat de provincie Groningen op de derde plaats van goedkoopste autoverzekering van de 12 provincies in Nederland. De goedkoopste autoverzekering vind je in Friesland, waar de gemiddelde autoverzekering bijna 57 euro per maand kost. Inwoners van Zuid-Holland betalen daarentegen het meest voor een autoverzekering, namelijk ruim 81 euro per maand.

Premie in Groningen laag door weinig verkeer

Dat inwoners van Groningen zoveel minder betalen dan de gemiddelde Nederlander, komt doordat de provincie relatief rustig is. Groningen is een dun bevolkte provincie, hierdoor is er ook minder verkeer. Autoverzekeraars vinden dit gunstig, want minder verkeer zorgt voor een lager risico op schade. Bij drukkere provincies, zoals Zuid-Holland, heb je een hoger risico op schade door de verkeersdrukte. Om de kosten van deze schades te kunnen dekken, verhogen autoverzekeraars de premie van de autoverzekering in drukke provincies.

Autoverzekering Groningen iets duurder dan 2022

Ondanks dat een autoverzekering in Groningen goedkoper is dan het gemiddelde, ziet de vergelijkingssite dat het toch duurder is geworden vergeleken met het jaar ervoor. In 2022 kostte een autoverzekering in Groningen nog ruim 63 euro. De premie was toen nog ongeveer 2,2% lager dan in 2023.