Initiatief in Glimmen: Walking Football

Nieuws:

Door: Redactie

Koos Lammerts uit Glimmen ziet om zich heen de belangstelling voor Walking Football toenemen. Hij zegt: “In omliggende dorpen zie je clubs ontstaan en ik dacht: waarom zou dat in Glimmen niet kunnen?” Hij roept belangstellende mannen op om zich bij hem te melden.

Lammerts: “Glimmen is een actief dorp en er is een bloeiende voetbalvereniging. Daar zou Walking Football prima ondergebracht kunnen worden.” Bij deze sport gelden regels die blessures moeten voorkomen. Er mag niet worden gerend, geen slidings en fysiek contact mag ook niet. In Glimmen kan worden gespeeld op een half veld. Koos Lammerts denkt dat er wel tien mensen of meer te vinden zijn, die willen meedoen.

Wie zich wil aanmelden kan hem bellen: 06-13603787.



Regels

Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal uitzonderingen, namelijk; er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers.

Niet rennen houdt in dat er altijd één voet aan de grond blijft. Het belangrijkste is het plezier in

het spelletje.

Bron: KNVB

Meer informatie: https://www.knvb.nl/downloads/bestand/19651/spelregels-walking-football