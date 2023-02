Interviewestafette: Eric Wildeboer uit Haren

Door: Redactie

In de interviewestafette interviewt Kees Romijn mensen met een verhaal die wonen of werken in Haren. De geïnterviewde van deze maand is Eric Wildeboer.

Haren

“Ik ben geboren en getogen in Haren in een gezin met vijf kinderen waarvan ik de een na laatste ben. Mijn vader was ondernemend: van winkelbediende, een eigen kruidenierswinkel, huis-aan-huisverkoop van kaas tot mede-eigenaar van diverse bedrijven. Hij was een verbinder met oog voor klant en medemens. We woonden aan de Nieuwlandsweg 3 en ik zat op de School met de Bijbel, De Springschans. Ik voetbalde bij Gorecht en we waren ‘rijk’ in de zin van dat we het goed met elkaar hadden. Mijn vader was de gangmaker met humor. In 1986 is hij thuis plotseling overleden, hij was nog maar 61. Ik was op dat moment thuis en dat heeft zijn sporen nagelaten. In 1988 heb ik mijn vouw Marian ontmoet, op 3 mei 1991 zijn we getrouwd en zijn we van een studentenkamer in Groningen naar onze eerste woning aan de Ereprijsweg verhuisd. In 1998 is onze eerste zoon geboren en in 2001 onze tweede zoon. Na aan de Vossenlaan te hebben gewoond, wonen we nu sinds 2011 heel mooi aan de Lutsborgweg.”

Studie en werk

“Na de Christelijke mavo De Schalm ben ik aan de mts procestechnologie gaan studeren. Ik was niet het type ‘voorbeeldige student’: uitgaan en zaken buiten school hadden meer prioriteit. Op een envelop heeft mijn vader berekend of ik op kamers kon. Een negatieve cashflow met de conclusie: ‘uitgaan kun je wel vergeten!’ Na zijn overlijden heb ik de HTS chemische technologie in Leeuwarden afgemaakt. Mijn afstudeeropdracht ging over het zuiveren van proceswater met behulp van membraanfilters bij Philips Drachten. In 1990 ben ik als applicatietechnoloog gaan werken voor Stork Friesland in Gorredijk. Dat werd een commerciële functie en ik ging filters verkopen en reisde daarvoor de hele wereld over. In 2000 werd de filtratietak van Stork verkocht aan NORIT in Enschede. In 2003 ben ik een eigen bedrijf begonnen: BWM – Best Water Membranes. Een jaar later werd ik door Berghof, een familiebedrijf uit Baden-Württemberg, gevraagd om te ondersteunen bij het reorganiseren van de filtratiedivisie. In 2008 ben ik aangesteld als directeur in Duitsland. Ik zat in een sneltrein in de coupé ‘werk’: de balans tussen gezin en werk was zoek. Ik heb toen een pauze ingelast en me afgevraagd: wie is en wat wil de ‘kleine’ Eric? Na bijna zes weken in Hattem bij ggz-instelling Hezenberg is het gezin prioriteit nummer 1 en heeft het verlies van mijn vader op jonge leeftijd een plek gekregen. Het was de beste beslissing die mijn leven duurzaam heeft veranderd. 35 jaar samen met mijn lieve vrouw Marian: we hebben samen gevochten en gewonnen. Ik besef nu dat ik het maatschappelijk ondernemen en pionieren van mijn vader voortgezet. Ik heb nu de balans gevonden en wil de komende jaren, samen met Marian, meer gaan doen met meer zingeving. Mensen energie geven en verbinden: dat vind ik mooi.”

Eric Wildeboer geeft het interviewstokje door aan Jacob Boonstra. Het volgende interview leest u in een volgende editie van Haren De Krant.