Jaap en Ineke Glastra gaan hun winkel op 1 september sluiten

Door: Redactie

Op 1 september sluit de fietsenwinkel van Jaap en Ineke Glastra aan de Kerkstraat in Haren. De zaak was daar sinds 1992 gevestigd en een begrip voor fietsend Haren. Als zich geen overnamekandidaat meldt, zet het paar een punt achter het ondernemerschap.

Ze zijn rond de zestig jaar en nog niet toe aan AOW. Toch zijn er een paar goede redenen om nu te stoppen. Glastra heeft twee jaar geleden enkele tia’s gehad en die hebben hem doen beseffen dat hij veel van zijn lichaam vergt en dat het leven kwetsbaar kan zijn. Daar komt bij dat hij, vermoedelijk als gevolg daarvan, zijn linkerarm niet meer optimaal kan gebruiken. Zijn vrouw Ineke begrijpt heel goed dat hij is gaan nadenken over de toekomst onder het motto: je leeft maar één keer. Zelf is ze ook wel toe aan een nieuwe manier van leven.

Over de achtergrond van hun beslissing en over hun plannen voor de toekomst leest u meer in Haren de Krant die op 18 mei verschijnt.