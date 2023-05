Jaap en Ineke Glastra trekken de wijde wereld in; “We worden nomaden”

Door: Sales

Op 1 september sluit de fietsenwinkel van Jaap en Ineke Glastra aan de Kerkstraat in Haren. De zaak was daar sinds 1992 gevestigd en een begrip voor fietsend Haren. Als zich geen overnamekandidaat meldt, zet het paar een punt achter het ondernemerschap. Wat gaan ze doen? Jaap: “We worden nomaden.”

Ze zijn rond de zestig jaar en nog niet toe aan AOW. Toch zijn er een paar goede redenen om nu te stoppen. Glastra heeft twee jaar geleden enkele tia’s gehad en die hebben hem doen beseffen dat hij veel van zijn lichaam vergt en dat het leven kwetsbaar kan zijn. Daar komt bij dat hij, vermoedelijk als gevolg daarvan, zijn linkerarm niet meer optimaal kan gebruiken. Zijn vrouw Ineke begrijpt heel goed dat hij is gaan nadenken over de toekomst onder het motto: je leeft maar één keer. Zelf is ze ook wel toe aan een nieuwe manier van leven.

Camper

De winkel draait prima, dus een startende ondernemer zou in een gespreid bed komen. “Maar het is nog niet gelukt een geschikte kandidaat te vinden”, zegt Jaap. “Toch staat ons besluit vast.” Ineke: “We gaan ons huis verkopen en in onze camper wonen. We gaan reizen door Zuid-Europa en als we af en toe terugkomen gaan we in Nederland op een camping staan.” Het klinkt simpel en beiden maken het ook niet ingewikkelder dan nodig. Jaap: “We hebben uitgerekend dat we het financieel net kunnen doen totdat we AOW krijgen. Dus waarom zouden we die kans dan niet grijpen.” Ineke: “Het komt vroeger dan gepland, maar de gezondheidsrisico’s zijn voor Jaap genoeg reden om nu deze beslissing te nemen.”

Eind mei gaan Jaap en Ineke met vakantie en in augustus gaan ze de uitverkoop houden van hun voorraad. Daarna nemen ze de grote stap in het onbekende. Maar juist dat trekt hen aan. Jaap zegt: “Dat zit in mij. Het favoriete liedje van mijn moeder was altijd: ‘Vrij zijn als een vogel’ van New Four. Als ik dat hoor, denk ik aan haar.”