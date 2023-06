Jubileum in stralende ochtendzon: bloemenzaak bestaat 50 jaar

Door: Redactie

Bloemsierkunst Groeneveld bestaat 50 jaar en op 9 juni is dat op gepaste wijze gevierd door de huidige eigenaren Clarissa Drenth en Ronald Zuidema.

Natuurlijk waren Geertjan Groeneveld en zijn vrouw Martha aanwezig. Zij onthulden een plaquette bij de entree van de huidige winkel aan de Kromme Elleboog, die hun jubileum memoreert. In mei 1973 startten Geertjan en Martha Groeneveld hun bloemenwinkel aan de Meerweg 56. “Nadat ik het vak als leerling geleerd had, wist ik het: ik wilde voor mezelf beginnen”, aldus Geertjan. “De eerste klant die binnenstapte was toenmalig burgemeester van Haren, de heer F.W. van Ketwich Verschuur. Hij kwam gezellig langs. De zaak kwam pas goed op gang met het bruiloftsarrangement voor de ondernemersfamilie Niemeijer in september 1973. De winkel bediende verschillende generaties Harenaars en leverde bloemen voor vreugde en verdriet. Maar liefst 15 handboeketten maakte Geertjan voor koningin Beatrix.

In 2018 werd de winkel overgedragen aan medewerkster Clarissa, die het bedrijf met succes heeft voortgezet. Daarbij ongetwijfeld ook geholpen door de goede naam die Groeneveld in Haren en omstreken heeft.

Op de foto: Ronald Zuidema houdt een toespraak en Geertjan Groeneveld en zijn opvolgster luisteren toe.